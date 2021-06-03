قال الكاتب مفيد فوزي، إن الإعلام المصري بشكل عام والتلفزيون المصري بوجه خاص هو من صنع وجدان الدولة.

وخلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة «النهار»، مساء الأربعاء، رأى مفيد أن الإعلام المصري حاليًّا ليس في أفضل تجلياته، داعيًا إلى البدء في عملية تطوير تتضمن الاهتمام ببرامج الأطفال والبرامج الثقافية.

وأضاف: «أتمنى أن تعود الثقافة ويعود الإمساك بأولادنا لكن ليس بالموبايل.. (هذه الأجيال) لا تقرأ وأوقاتهم كلها للموبايل وعلينا مواجهة ذلك، وماسبيرو هو أهم جهاز قادر على صناعة الوعي في مصر».

وشدد مفيد، على ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي والتثقيفي في الخطاب الموجه للأطفال، محذرًا من أن "الموبايل" أصبح أحد الوسائل التي تربي الأطفال في الوقت الراهن.

ودعا إلى صناعة حراك فكري يعتمد على تثقيف النشء بما يعزز من الثقافة المصرية، معتبرًا أن جانبًا من المسؤولية تقع على كاهل الإعلام المصري بكافة هيئاته.

يُشار إلى أن مفيد فوزي اشتهر بلقب المحاور بسبب برنامج «حديث المدينة» الذي بدأه في 13 مارس عام 1998، في محاكاة لبرنامج بريطاني، وكان هذا البرنامج من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التلفزيون إلى الشارع.