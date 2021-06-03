تعرف على حجم إصابة وليد سليمان بعد ودية الأهلي ومصر للتأمين

تعرض وليد سليمان لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية، وذلك بعد انتهاء مباراة مصر للتأمين الودية التي شارك اللاعب فيها اليوم.

وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف طبيب الفريق بعد انتهاء اللقاء، أثبت إصابته بشد خفيف في منشأ العضلة الأمامية.

وينتظم اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها موسيماني للاعبين لمدة ستة أيام بداية من غد الجمعة.



وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.