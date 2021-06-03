اليابان تحتج على احتجاز روسيا لقارب صيد وطاقمه

أعلنت اليابان اليوم الخميس، إنها قدمت احتجاجا إلى موسكو على قرارها احتجاز قارب صيد يابانية واحتجاز طاقمها الأسبوع الماضي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إن طوكيو أبلغت موسكو عبر القنوات الدبلوماسية أن ملاحقة وتفتيش ومصادرة السفينة إيهو مارو رقم 172 وطاقمها البالغ عددهم 14 فردا "غير مقبول" وأنها تطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت سلطات الحدود الروسية إنها سيطرت على القارب يوم الجمعة الماضي قبالة جزيرة هوكايدو شمال اليابان بعد اكتشافه وهو يصطاد بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.

ودحضت جمعية تعاونية لصيد الأسماك مقرها مدينة واكاناي اليابانية -والتي تنتمي إليها السفينة إيهو مارو- هذا الادعاء، قائلة إن البيانات الملاحية أظهرت أن سفينة الصيد كانت تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة باليابان.