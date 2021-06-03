أضافت بريطانيا سبع دول من بينها: مصر وسريلانكا إلى «القائمة الحمراء» للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى إنجلترا، في مراجعة لم تشهد إضافة أي دولة إلى القائمة الخضراء الخالية من الحجر الصحي.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الخميس، أضافت بريطانيا كلًا من: أفغانستان والبحرين وكوستاريكا ومصر وسريلانكا والسودان وترينيداد وتوباغو، إلى «القائمة الحمراء».

وقالت الحكومة إن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ في الساعة (03:00 بتوقيت جرينتش)، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 يونيو.