لافتات إرشادية وعبارات تحذيرية على الصخور بمصيف بلطيم حرصا على سلامة المصطافين

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، تثبيت لافتات إرشادية وتحذيرية، وكتابة بعض العبارات على الصخور، حرصا على سلامة مرتادي المصيف، لتعريفهم بالأماكن الخطرة قبل دخول البحر، حتى لا يتعرضون لأمواج قد تسحبهم خلف الحواجز، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وقال العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مصيف بلطيم، إنه تم الكتابة على الحواجز "الصخور" بالمناطق الخطرة، للتحذير من وجود دوامات وتيارات خطرة بهذه الأماكن، وخاصة من الجهة الشرقية والجهة الغربية من كل حاجز أو خلف الحواجز على طول الشواطئ.



وأضاف عبد القوى، كُتبت عدد من العبارات على الصخور منها "خطر" و"ممنوع النزول خلف الحواجز" و" منطقة خطر"، حفاظًا على أرواح المواطنين وحمايتهم من التعرض للغرق أو الإصابة عند ارتطامهم بالصخور، مهيباً بالمصطافين الاستجابة لتحذيرات المنقذين على الشواطئ، والالتزام بالتعليمات للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من الغرق.