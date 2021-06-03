الصين وأمريكا تبدآن اتصالات تجارية عادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت الصين والولايات المتحدة اتصالات عادية بشأن الاقتصاد والتجارة، حسبما قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فنج، في إحاطة بشأن اجتماعين عبر روابط الفيديو بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو هي، وبين كل من الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الجانبين الأمريكي والصيني اتفقا على حل بعض المشكلات للمنتجين والمستهلكين بشكل عملي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة والمستقرة.

واستغرق كل اجتماع حوالي 50 دقيقة، وكانت المحادثات مهنية وصريحة وبناءة.

واتفق الجانبان على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مهمة للغاية، وأن هناك مجالات عدة للتعاون.