الإمارات تقدم للأمم المتحدة مشروع الإعلان السياسي لمنع ومكافحة الفساد

قدمت دولة الإمارات إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع الإعلان السياسي بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفد الإمارات المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد بنيويورك.

ويعكس مشروع الإعلان السياسي خلاصة النتائج التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال جلسات الحوار والنقاش التي عقدها لهذا الغرض والتي ركزت على قضايا إنفاذ القانون والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأصول ودور القطاع الخاص في دعم جهود مكافحة الفساد وتدابير التصدي للإفلات من العقاب وتسخير الإمكانات الكاملة لتوظيف التعليم والتكنولوجيا في منع ومكافحة الفساد.

وأكد العميمي، في كلمته أمام الجمعية العامة، الطبيعة الشاملة للعملية التحضيرية لاستصدار الإعلان السياسي، بالإضافة إلى مساهمات الدول الأعضاء بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ومختلف الأجهزة التابعة للأمم المتحدة.