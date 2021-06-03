بيرو تبحث مع البنك الدولي طرح سندات بالعملة المحلية

قال أندرسون كابوتو سيلفا المسؤول في البنك الدولي، إن البنك يتحرك مع بيرو لإطلاق صندوق قابل للتداول في البورصة يضم سلة سندات بالعملة المحلية تعرف باسم سوبرانوس بهدف توسيع قاعدة المشترين المحتملين للأوراق المالية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كابوتو سيلفا القول إن "بيرو حاليا في نفس المرحلة التي وصلت إليها كولومبيا" تقريبا بالنسبة لطرح هذه السندات.



وأضاف أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيتي التعاون مع كل من كولومبيا وبيرو "ونحن الآن في مرحلة العمل على طلب مقترحات" من مديري صناديق الاستثمار المهتمين بإدارة هذا الصندوق.



كانت بلومبرج قد ذكرت في 28 مايو الماضي أن كولومبيا تعتزم طرح سندات بالعملة المحلية من خلال صندوق يمكن تداوله في البورصة خلال الشهور المقبلة.



وقال كابوتو سيلفا إنه نظرا لأن طرح السندات يعتبر تعاونا "وثيقا للغاية" مع الحكومة، بالتالي فإن الأحداث السياسية مثل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد المقبل يمكن أن تؤثر على توقيت التنفيذ.