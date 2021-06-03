النيابة تندب الأدلة الجنائية فى حريق أدى لوفاة 5 أطفال داخل مؤسسة عقابية بالمرج

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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات، انتداب المعمل الجنائي؛ للوقوف على أسباب نشوب حريق داخل إحدى المؤسسات العقابية الخاضة لإشراف وزارة التضامن، وأسفر عن وفاة 5 أطفال، وصرحت بدفن الجثث بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكان لقي 5 أطفال مصرعهم داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج نتيجة نشوب حريق داخل غرفتهم بسبب شجار بين طفلين.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج على إثرها قاما بإشعال النيران داخل غرفتهم ونتج عن ذلك مصرع 5 أطفال.

وهرعت على الفور سيارات الإطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه وأسفر عن مصرع 5 أطفال بداخل المؤسسة.