قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التنوع في مصادر التعلم لا يمثل عبء بل على العكس يعتبر مساعدة لفهم المعلومات بأكثر من وسيلة، موضحًا أن الوزارة لم تعرف امتحان الثانوية العامة لأن الكومبيوتر هو من يعده بطريقة فنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، أنه تم تصميم بنك الأسئلة بمواصفات عالمية، مشيرًا إلى وضع الكومبيوتر الامتحان منه، بناءً على خريطة الامتحان.

وأكد أن تلك الآلية تضمن عدم تسرب الامتحانات لأنه يتم إعدادها قبل الامتحان بعدة دقائق، مضيفًا أن عملية التصحيح تتم دون تدخل العنصر البشري.

وأشار إلى وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة لهدف قياس فهم كل موضوع تم دراسته، وليس القدرة على استعادة المعلومة، مؤكدًا أن الأسئلة ليست تعجيزية على الإطلاق.

