دراسة: الصلاة أفضل من اللقاح للوقاية من كورونا في ناميبيا

كشفت دراسة أن نحو ثلثي سكان ناميبيا يؤمنون بأن الصلاة أكثر فعالية عن اللقاح في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19 ، وأن غالبية شعب تلك الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا قلقون بشأن سلامة التطعيم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن دراسة لشبكة "أفرو باروميتر" المستقلة لقياس المواقف العامة على موقعها الالكتروني، أن نصف أهالي ناميبيا يقولون إن من غير المرجح أن يسعوا للحصول على تطعيم حتى إذا أعلنت الحكومة أن اللقاح آمن.

وقالت الشبكة إن الإقبال البطيء على اللقاح في ناميبيا يمثل "مصدر قلق كبير" مع خطر ظهور موجة ثالثة من العدوى.

كانت ناميبيا قد بدأت حملة التطعيم في آذار/ مارس من هذا العام، ولم يتم تطعيم سوى نحو 5% من الإجمالي المستهدف من السكان وهو 5ر1 مليون شخص.

وسجلت البلاد زيادة حادة للوفيات بمرض كوفيد-19، حيث توفي 307 أشخاص في الشهرين الماضيين من أصل 865 وفاة منذ تفشي الجائحة بالبلاد قبل عام.