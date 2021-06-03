الأردن تتسلم 146 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا ضمن مبادرة كوفاكس

تسلمت وزارة الصحة الأردنية، الشحنة الأخيرة من حصتها الأولى من مرفق كوفاكس والتي تحتوي على 146 ألفا و400 جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية بالأردن، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس، أن الشحنة جاءت بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، وذلك للوقوف بجانب الأردن من أجل مكافحة فيروس كورونا، والاستجابة لاحتواء الجائحة والتصدي لها.

من جانبه، قال وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إن بلاده من أوائل الدول المتلقية للدفعة الثالثة من اللقاحات ضمن مبادرة كوفاكس في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن الوزارة تتطلع لرفع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح إلى 3 ملايين جرعة في نهاية هذا الشهر، في ظل الإقبال الذي تشهده منصة تطعيم كوفيد-19، ما سيسهم في تسهيل إعادة الحياة إلى ملامحها الطبيعية في أقرب وقت.

بدوره، قال المدير العام لشركة "أسترازينيكا – الأردن" الدكتور عبدالكريم الديسي، إن الشركة تلتزم مع جميع الأطراف المعنية بتوفير اللقاح على نطاق واسع وعادل في جميع أنحاء العالم، بدون ربح خلال فترة الوباء.