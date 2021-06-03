مجاهد والبدري يساندان المنتخب الأولمبي

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حضر أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، مران المنتخب الأولمبي الذي أقيم اليوم الخميس، بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة ضمن معسكر الفراعنة استعدادا لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

وحرص أحمد مجاهد على توجيه كلمة للاعبين أكد خلالها على دعم اتحاد الكرة الكامل للفريق وأن الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في طوكيو.

وقال مجاهد في كلمته للاعبين أن الاتحاد بصدد الاحتفال بمئويته وأن هناك تكريمًا لكل من شارك في الدورات الأولمبية وأن الاشتراك في الدورة الأولمبية شرف لأي رياضي.

كما وجه حسام البدري كلمة أيضا للاعبين أكد خلالها على تمنياته لهم بالتوفيق وتحقيق إنجاز متميز في الدورة الأولمبية.

في المقابل وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر لرئيس الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري على هذا الدعم.