أكد الشيخ خالد الجندي، أن الدعاة ليسوا رجال دين، ولا يوجد كهنوت أو رجال دين أو تمثيل لله في الإسلام، مضيفًا أنهم أخر ناس لديهم السلطة.

تابع الجندي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كلمة "شيخ السلطان" تعني شيخ القانون أي خدمة له وهو دور للجميع وليس للمشايخ فقط بل للقضاء ورجال الأمن وما شابه وهذا ليس "تطبيل" فلا أحد يجامل في دين الله، مشددًا على أنه لا وسيط بين الإنسان وخالقه لكنه يدعو إلى الله.

قال إنه "مترجم" أي يترجم الكلمات حتى يفهمها الآخرين لأن هناك من لديهم قدرة على فهم المعاني وذلك بسبب دراسته الأزهرية التي أهلته وغيره لذلك، متعجبًا في الوقت نفسه من أن بعض المتسلفة طبقوا آيات الشرك على أحباب آل البيت واعتبروا أي شخص يدعو لمحلبة الله أنه وثني.

استكمل خالد الجندي أن الحلال بين والحرام بين فلو شاهد الإنسان شخص "ينطن" بآيات معينة ويأمر بالقتل أو يبيح ما حرم الله فهذا ليس من دين الله، متابعًا أن السوشيال ميديا مليئة بأشياء "خطيرة" وأفكار كاذبة ومدلسة يروجها البعض ويدلسوا بها على العوام.