 120 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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120 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بكفر الشيخ

مقر محافظة كفر الشيخ
مقر محافظة كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 5:07 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 5:07 م
قال الدكتور أحمد السماحي المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن إجمالي طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمراكز المحافظة 120 ألفا و381 طلبا.

وأضاف السماحى، فى تصريحات لـ"الشروق"، أنه تم الموافقة على 141 طلبا، ورفض 151 طلبا للتصالح، لتعديهم على أملاك الدولة والبناء بعد صدور القرار.

وأوضح أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أصدر تعليمات بإزالة جميع التعديات المخالفة من المنبع، سواء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتحرير محاضر بجميع المخالفات.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على قدم وساق من أجل سرعة الاستجابة لقانون التصالح وإزالة المخالفات غير القانونية، وحصر جميع من قاموا بتقديم قرارات التصالح، حتى يتم توصيل المرافق لهم وفق القانون.

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