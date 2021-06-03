توريد 139 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع بالغربية

قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد نحو 139 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالغربية، أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد أنه تم تخطي المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح والمقرر بنحو 132 ألف طن.

وناشد أبوهاشم، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.