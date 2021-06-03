الرئاسي الليبي يؤكد أهمية سحب المرتزقة ودعم الاستحقاقات الانتخابية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من البلاد، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وبحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس، تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية، وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وأشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجهود رئيس المجلس الرئاسي في الشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة، قائمة على استيفاء الحقوق والعدالة الانتقالية.