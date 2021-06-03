تعيين إبراهيما فال ممثلا ساميا للاتحاد الإفريقي للعملية الانتقالية في تشاد

أعلن الاتحاد الأفريقي تعيين السنغالي إبراهيما فال، ممثلا ساميا لدعم الانتقال في تشاد، حيث تولى المجلس العسكري السلطة في 20 أبريل بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو.

وسيلتقي وزير الخارجية السنغالي الأسبق (1984-1990) إبراهيما فال "مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية التشادية وكذلك الشركاء الدوليين من أجل حشد جميع الموارد الممكنة لإنجاح الانتقال الديمقراطي والتوافقي والسلمي لتشاد"، حسبما أكد الاتحاد الأفريقي في بيان صحفي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالا برئاسة محمد إدريس ديبي، أحد أبناء الرئيس إدريس ديبي إيتنو، السلطة في 20 أبريل في تشاد بإعلانه وفاة الرئيس، الذي قيل إنه قتل على جبهة القتال ضد المتمردين حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وحل المجلس العسكري الحكومة والبرلمان على الفور، وألغى الدستور بينما وعد بإجراء انتخابات "حرة وديمقراطية" بعد فترة "انتقالية" تمتد لـ 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.

و في 20 مايو، طالب الاتحاد الإفريقي هذا المجلس العسكري بإكمال عملية "انتقال ديمقراطي" تؤدي إلى انتخابات "حرة ونزيهة وذات مصداقية" "خلال 18 شهرا". وأضافت: "لا يمكن أن يقبل الاتحاد الأفريقي أي شكل من أشكال تمديد الفترة الانتقالية لإطالة أمد استعادة النظام الدستوري".

وبالإضافة إلى منصبه الوزاري في السنغال، شغل إبراهيما فال عدة مناصب كممثل للأمم المتحدة في إفريقيا (وكيل الأمين العام للشؤون السياسية المسئول عن إفريقيا، والممثل الخاص لمنطقة البحيرات الكبرى)، وكذلك في العديد من دول الاتحاد الأفريقي (غينيا والبحيرات الكبرى وبوروندي).