منذ شهر مارس الماضي، انتشرت عدوى الفطر الأسود النادرة والمميتة، حتى تصدر الحديث عنه ووصفه كـ"وباء جديد" بدأ من الهند وانتقل إلى عدد من البلدان العربية، مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الذعر في نفوس الكثيرين، خاصة عندما بدأ الأطباء في الهند بالتحذير من دق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالفطر الأسود، مع بداية مايو الماضي، حتى راح البعض يربطه بكونه وباء مثل كورونا.

ولكن، ووفقا لتقرير سابق لشبكة سي إن إن الأمريكية، فقد أجاب بعض الخبراء والمحللين عما إذا كان مرض الفطر الأسود المنتشر حاليا وباء يهدد العالم، وعن مقارنته بجائحة كورونا، بأن معدل انتشار المرض لم يصل إلى الدرجة التي تجعله يوصف بالوباء، حتى في الهند نفسها.

وتعرف منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه "مرض يصيب عدة أشخاص في نفس الوقت، وينتشر من شخص لآخر في بلد معين في وقت معين"، ثم يتحول "الوباء" إلى "جائحة" أو "وباء عالمي" إذا انتشر في عدد من البلدان حول العالم في ذات الوقت.

ومرض الفطر الأسود ينتج عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي. وهو مرض غير معدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر، ويمكن علاج المرض بأدوية مضادة للفطريات تحت الإشراف الطبي.

وحتى الآن، ووفقا للتقارير الطبية، فيتم اكتشاف العديد من المصابين بالمرض بين مرضى فيروس كورونا والمتعافين منه، وأيضا الذين لديهم ضعف بالجهاز المناعي بسبب الفيروس أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، أبرزها مرض السكري.

فبحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، عادة ما يصيب هذا المرض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فتشمل أعراض المرض الحمى، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، الآلام بالبطن، قيء، غثيان، نزيف بالجهاز الهضمي، دم بالبراز، وإسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات، مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.

ويمكن علاج المرض بأدوية مضادة للفطريات تحت الإشراف الطبي، وتستمر فترة العلاج من 4 إلى 6 أسابيع، وفي بعض الأحيان قد يتطلب علاجه إجراء جراحة لاستئصال الأنسجة الميتة أو المصابة كإزالة العينين أو الفك العلوي لوقف انتشار العدوى.