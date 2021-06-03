تواصل محافظة الوادي الجديد، تنفيذ أعمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي لأحياء مدينة الخارجة.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من أعمال تركيب محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، وذلك تمهيدًا لأعمال ضخ الغاز لأول 7 آلاف عميل من إجمالي 14 ألف عميل مستهدف.

وكانت الشركة المنفذة، قد بدأت تنفيذ مشروع إقامة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي على الطريق الدائري بمدينة الخارجة ضمن مراحل مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة التي يستفيد منها 14 ألف عميل بتكلفة 150 مليون جنيه، بجانب البدء في أول محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليبدأ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمركز الخارجة كمرحلة أولى في يوليو الجاري.