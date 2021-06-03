أمريكا وكندا تدينان صدور مذكرة اعتقال بحق معارضة بارزة في نيكاراجوا

أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صدور أمر بالقبض على المعارضة البارزة في نيكاراجوا، كريستيانا تشامورو، يوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إعلانها أنها ستترشح للرئاسة.

وقال بلينكن :"إن الحظر التعسفي المفروض على زعيمة المعارضة (كريستيانا تشامورو) يعكس خوف الرئيس دانييل أورتيجا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة. إن مواطني نيكاراجوا يستحقون ديمقراطية حقيقية".

وقالت وزارة الخارجية الكندية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" "إن الحظر التعسفي الخاص بالانتخابات المفروض على (كريستيانا تشامورو) في نيكاراجوا غير مقبول. هذا هجوم لا يمكن إنكاره على الديمقراطية. ويتعين على السلطات في نيكاراجوا إجراء إصلاحات انتخابية ذات مغزى لكي يشارك شعب نيكاراجوا في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

وقال التحالف المدني في نيكاراجوا:" إن مذكرة الاعتقال والتفتيش ضد كريستيانا تشامورو، هي دليل جديد على انهيار سيادة القانون والافتقار إلى الأامن القانوني الذي يؤثر على جميع النيكاراجويين " .

كما أدان المدافعون عن حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية أعمال القيادة في نيكاراجوا.

وكانت ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو قد اتهمت بـ "غسل الأموال"، كما وافقت محكمة فى العاصمة ماناجوا على طلب من مكتب المدعى العام يمنع تشامورو من شغل منصب عام ومغادرة البلاد ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلا عن إشعار من القضاء .

وقال شقيقها الصحفي كارلوس تشامورو إن "شرطة مكافحة الشغب" فتشت منزل المرشحة الرئاسية لمدة خمس ساعات وتركتها أخيرا قيد الإقامة الجبرية في الساعة0545 مساء بالتوقيت المحلي (2345 بتوقيت جرينتش) وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يزال منزلها محتلا من قبل الشرطة".

وقبل أقل من أسبوعين، قالت وزارة الداخلية في نيكاراجوا إنها بدأت تحقيقا في شبهات غسل الأموال مع كريستيانا تشامورو لمخالفات مزعومة بين عامي 2015 و2019 في الإدارة المالية لمؤسسة تحمل اسم والدتها.