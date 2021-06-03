مقتل شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

لقي شخص يدعى "م" وشهرته "زلط"، مصرعه، وأصيب أخرين، على أيدي شخص يدعى "حمو"، وشهرته "كوكي" في منطقة وأبور الجاز، دائرة قسم شرطة كرموز، غربي الإسكندرية؛ إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة إسعاف، وبفحصه تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين في مساكن وأبور الجاز، أسفرت عن قتل شاب على يد أحد الأشخاص بسلاح أبيض، ولاذا بالفرار.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم ضبط المتهم بالقتل، وباقي طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة.

وتحرر محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لتباشر التحقيق.