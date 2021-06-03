مصرع شخص في انفجار منجم ذهب شرقي روسيا

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لقى شخص مصرعه في انفجار وقع في منجم ذهب في جمهورية بورياتيا شرقي روسيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مصادر محلية القول إن 8 أشخاص كانوا داخل المنجم لحظة الانفجار، وتمكن 7 منهم من مغادرة موقع الحادث بأنفسهم.