مصرع شخص في انفجار منجم ذهب شرقي روسيا

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لقى شخص مصرعه في انفجار وقع في منجم ذهب في جمهورية بورياتيا شرقي روسيا.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مصادر محلية القول إن 8 أشخاص كانوا داخل المنجم لحظة الانفجار، وتمكن 7 منهم من مغادرة موقع الحادث بأنفسهم.