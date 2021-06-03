 مصرع شخص في انفجار منجم ذهب شرقي روسيا - بوابة الشروق
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مصرع شخص في انفجار منجم ذهب شرقي روسيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 10:06 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 10:06 ص

لقى شخص مصرعه في انفجار وقع في منجم ذهب في جمهورية بورياتيا شرقي روسيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مصادر محلية القول إن 8 أشخاص كانوا داخل المنجم لحظة الانفجار، وتمكن 7 منهم من مغادرة موقع الحادث بأنفسهم.


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