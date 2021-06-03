البر الرئيسي الصيني يسجل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 15 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 24 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 15 من الإصابات الجديدة محلية العدوى بينما البقية وافدة من الخارج.

وتم تسجيل كافة الإصابات المحلية الجديدة في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 91170 حالة، بينهم 364 لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 86170، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 18 حالة جديدة بدون أعراض: خمس حالات محلية العدوى في قوانجدونج و13 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.