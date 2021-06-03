73 شركة لتحصيل ضريبة الخدمات والسلع الرقمية في إندونيسيا

قالت وزارة المالية الإندونيسية، في بيان اليوم الخميس، إنها وافقت على بدء ثماني شركات جديدة العمل في مجال تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الرقمية التي تباع للسكان.

ويصل بذلك إجمالي عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى 73.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركات الثمان الجديدة بدأت العمل منذ الأول من يونيو الحالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها 10% والمفروضة على السلع والخدمات الرقمية التي تباع في إندونيسيا.

يذكر أن شركات التسويق المحلية هي التي تقوم بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الرقمية التي تبيعها شركات أجنبية عبر هذه الشركات المحلية.