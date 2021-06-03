فقدت الليرة التركية أكثر من 1% متجاوزة 8.7 مقابل الدولار.

وتواصل العملة التركية الانخفاضات خلال الفترة الماضية.

وأدت تعليقات أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، إلى انخفاض سعر الليرة أمس، التي تعرضت بالفعل لضغوط الأسبوع الماضي، إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

وهبطت الليرة 16% منذ منتصف مارس الماضي، بعدما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس البنك المركزي بشكل مفاجئ، وعين مكانه آخر اشتهر بانتقاده لرفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

وأبقى المركزي التركي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19% في اجتماع شهر مايو الماضي.

وأدت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض، وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي إلى تراجع مصداقية البنك بشدة.

وشهد «المركزي التركي» تغييرات متكررة مؤخرًا، ففي مارس، أقيل محافظ البنك المركزي ناجي آقبال، وتم تعيين شهاب قافجي أوغلو مكانه، وفي أواخر الشهر نفسه أيضا أقيل مراد جتين قايا أحد النواب الأربعة لمحافظ البنك المركزي، وحل محله مصطفى دومان.

ويمثل التحدي الحالي لإدارة السياسة النقدية التركية، في أن 4 من أصل 7 أعضاء في لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة، خبراتهم لا تتجاوز عاما واحدا في مناصبهم الجديدة، بما في ذلك محافظ البنك الجديد.

وتعرضت الليرة، وهي أسوأ العملات أداء بين الأسواق الناشئة هذا العام، لضربة أخرى الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا.

وتعتمد أنقرة على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة، لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.