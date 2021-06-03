الرئيس عون: قدمت كل التسهيلات لتأليف الحكومة اللبنانية لكن الحريري لم يراع الشراكة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه قدم كل التسهيلات لتأليف الحكومة لكن المكلف سعد الحريري لم يراع الشراكة الوطنية.

وقال الرئيس عون، في حوار مع مجلة "الأمن العام" اللبنانية نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس، إن "التنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير، وفرنسا تسعى عبر رئيسها ايمانويل ماكرون إلى إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم على الإنقاذ في لبنان".

وأضاف أنه حتى اللحظة الأخيرة من ولايته الدستورية سيسعى مع من تبقى من خيرين في هذا الوطن إلى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا وتهديما".

وقال: "كفانا انجرارا أعمى خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت إلى اليوم في بناء الدولة، وعلى اللبنانيين السعي إلى ولادة طبقة سياسية جديدة تحقق الدولة المدنية الحديثة"، مشيرا إلى أن "المشكلة ليست في الدستور بل في عدم تطبيقه".

وأوضح أن مرتكبي جريمة الانهيار المالي "بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة إلى اليوم وهم يستميتون للإفلات من العقاب"، معتبرا أن "المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية".

وشدد الرئيس عون على أن "الاستحقاقات الانتخابية النيابية والبلدية في عام 2022 ستجري في موعدها"، مشيرا إلى أن بعض الدول "تريد استعمال موضوع النازحين ورقة في الحل السياسي".

وقال: "لم أوفر أي جهد ممكن للمساعدة على تحقيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان".