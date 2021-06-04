رئيس الوزراء البريطاني يتلقى الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا

أعلن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح شركة "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".



ونشر جونسون، عبر حسابه على "إنستجرام" صورا أثناء تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح، صحبها بتعليق: "تم الانتهاء من الجرعة الثانية"، مضيفا: "عندما يحين دوركم احصلوا على الجرعة".



وحث جونسون، البالغ من العمر 56 عاما، البريطانيين على أخذ هذا اللقاح، وأكد بأن خارطة الطريق التى طرحتها حكومته لإخراج البلاد من إجراءات الإغلاق التى تخضع لها تسير كما هو مخطط لها، مؤكدا أن الخارطة لم تتغير رغم انخفاض عدد جرعات اللقاح المتوفرة.