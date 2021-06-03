 تنظيم لقاءات جماهيرية أسبوعية بمقرات «مستقبل وطن» في مدن ومراكز مطروح - بوابة الشروق
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تنظيم لقاءات جماهيرية أسبوعية بمقرات «مستقبل وطن» في مدن ومراكز مطروح

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
أحمد سباق
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 2:10 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 2:10 ص

قال المهندس صالح سلطان أمين عام حزب مستقبل وطن بمطروح، إنه تقرر عقد لقاءات جماهيرية أسبوعياً بمقرات حزب مستقبل وطن، بمدن ومراكز المحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين العامة.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بمطروح، أنه من المقرر عقد أولى اللقاءات اليوم الخميس بمقر الحزب بمدينة الحمام، والخميس المقبل الموافق 10 يونيو 2021 بمركز الضبعة، مع تحديد موعد كل أسبوع في مراكز المحافظة.

وأكد إن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، علي التواصل مع المواطنين، والاستماع إلي شكواهم وحل مشكلاتهم وتقديم الخدمات لهم.

 

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