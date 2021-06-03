التأمينات: شائعة وقف صرف معاش حاملي البطاقة الزرقاء تستهدف إثارة أصحاب المعاشات

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن شائعة إيقاف صرف صرف المعاشات لحاملي البطاقات الزرقاء القديمة ترددت أكثر من مرة خلال الفترات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الهيئة دائمًا ما تبادر بنفي هذه الشائعة، مؤكدًا أن الهيئة لا يمكن أن تُوقِف معاشًا من أجل تغيير الكارت الذي يتم الصرف بها.

وشدد على أن هذه الخطوة غير متصورة وغير قانونية، موضحًا أن ترويج هذه الشائعة يهدف إلى إحداث حالة من البلبلة وإثارة أصحاب المعاشات، لا سيما خلال فترات صرف المعاش.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت صرف معاش شهر يونيو بدءًا من يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن الشائعات تكثر مع بدء عملية الصرف، غير أنه أكد رصد هذه الإدعاءات والعمل على نفيها على مدار الوقت.

في سياق متصل، أوضح عوض أن البطاقة الزرقاء القديمة (البلاستيكية) كان يستخدمها ستة ملايين مواطن في عمليات السحب النقدي فقط من منافذ الصرف في الهيئة أو مكاتب البريد، لافتًا إلى توجيهات رئاسية صدرت بتطوير عملية الصرف.

وصرح رئيس الهيئة: «وضعنا خطة كاملة، ونجحنا في تحويل ثلاثة ملايين و800 ألف مواطن من الكروت التي تدعم السحب النقدي فقط إلى كروت فيزا تكفل التعاملات الكاملة سواء تسديد المدفوعات الحكومية ويستخدمها في عمليات الشراء أو صرف الأدوية من الصيدليات وغيرها من المعاملات».