البرنامج الأممي لمحاربة الإيدز يطالب بزخم جديد لمواجهة المرض والفيروس المسبب له

قالت مديرة البرنامج الأممي لمكافحة الإيدز وينى بيانييما إن مكافحة جائحة كورونا يجب أيضا أن تعزز الجهود العالمية للتغلب على فيروس نقص المناعة المكتسب " اتش اي في" والإيدز.



وأضافت بيانييما لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " جائحة كورونا جعلت القادة السياسيين يدركون حجم ضعفنا جميعا، كيف أغلقت الاقتصاديات، علينا أن نجدد الزخم لمواجهة الايدز".



وتشغل بيانييما منصب المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.



ويعتزم البرنامج الأممي تقديم تقرير اليوم يظهر الحاجة لبذل مزيد من الجهود لتحقيق الهدف المتوقف بالتغلب على وباء فيروس" اتش اي في" بحلول 2030.



وأضافت بيانييما" لقد أثبتنا أن العلم يمكن أن يتوصل لنتائج في فترة قصيرة، لقد أثبتنا أن الحكومات يمكن أن تجمع الموارد".



لذلك فإنها متفائلة بحذر بشأن إمكانية القيام بنفس الشىء لانهاء وباء فيروس" اتش اي في".



وتعتزم الأمم المتحدة تدشين دعوة جديدة للتبرعات خلال قمة الايدز في نيويورك الأسبوع المقبل.



وقد توفى نحو 35 مليون شخص بسبب مضاعفات الايدز خلال الـ40 عاما الماضية.