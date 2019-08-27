محافظ بني سويف: الانتهاء من إنشاء 8 مدارس بتكلفة 45 مليون جنيه

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من إنشاء 8 مدارس بتكلفة 45 مليون جنيه تقريبا، فيما يجرى العمل حاليا في تنفيذ 14 مشروعاً بتكلفة 80 مليون جنيه، في حين تم طرح 10 مدارس بتكلفة تزيد عن 38 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس محمد ياسين مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة بني سويف، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى مركزي ببا وناصر، ضمن مشروعات "حياة كريمة"، وفي إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، فضلا عن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات التي تنفذها الهيئة ضمن الخطة الاستثمارية.

صرح المحافظ بأنه قد تم الانتهاء وتسليم 8 مدارس بواقع 5 مدارس "بإجمالي 70 فصلاً" بمركز ببا (تل كفر منصور الجديدة للتعليم الأساسي "إنشاء جديد"، البرانقة الابتدائية للبنات "إحلال كلي"، القدس الشريف الابتدائية "توسع"، طوة للتعليم الأساسي والبرانقة الابتدائية بنين "إحلال كلي"، و3 مدارس في مركز ناصر "إنشاء جديد بإجمالي 34 فصلا" وهي (الحمام للثانوي العام، المستشار زكريا عوض الله للتعليم الأساسي، بني عدى للتعليم الأساسي).

في حين، يجرى العمل حالياً في تنفيذ 14 مشروعا "ما بين إنشاء جديد، توسعات "بإجمالي 221 فصلاً بواقع 7 مدارس في ناصر (فرج بيومي للثانوي العام بطحا بوش، كمال قرني عويس للتعليم الأساسي بدنديل، بني عدى الابتدائية المجمعة "1"، الشهيد محمد عباس رغمان الابتدائية، الرياض للتعليم الأساسي، المدرسة الفنية بنات بمجمع الرياض، عبدالجيد عبد المحيد ت.أ)، و7 مثلها بمركز ببا (عبد الستار الفقاعي للتعليم الأساسي، أم القرى للتعليم الأساسي ببني عوض، غياضة الشرقية للتعليم الأساسي، قمبش الرسمية للغات، نزلة الزاوية الإعدادية المشتركة، نزلة الزاوية الابتدائية "2"، هلية للتعليم الأساسي).

بينما تم طرح 10 مشروعات بإجمالي 96 فصلا، منها 7 مدارس بمركز ببا (فزارة الابتدائية، عبد الله محمد مبروك الابتدائية، بلال بن رباح الابتدائية المشتركة، جعفر بن أبي طالب الابتدائية، كفر جمعة الابتدائية الجديدة، بني عقبة للتعليم الأساسي، إبراهيم محمد مبروك الإعدادية)، و3 مدارس بمركز ناصر (السرايا للتعليم الأساسي، علي حمودة الابتدائية، علي كامل للتعليم الأساسي).