 أول بيان من البنك التجاري الدولي عن قضية محمد رمضان: لا حجز إلا بأمر أو حكم قضائي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أول بيان من البنك التجاري الدولي عن قضية محمد رمضان: لا حجز إلا بأمر أو حكم قضائي

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 8:05 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 8:05 م

أصدر البنك التجاري الدولي CIB بيانا بشأن ما أعلنه الفنان محمد رمضان عن "التحفظ" على حسابه بالبنك.

وجاء نص البيان كالتالي:

التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته.

يود البنك التجاري الدولي التنويه إلى أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك. كما يؤكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية.
ويواصل البنك التجاري الدولي-مصر التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.


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