أول بيان من البنك التجاري الدولي عن قضية محمد رمضان: لا حجز إلا بأمر أو حكم قضائي

أصدر البنك التجاري الدولي CIB بيانا بشأن ما أعلنه الفنان محمد رمضان عن "التحفظ" على حسابه بالبنك.
وجاء نص البيان كالتالي:
التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته.
يود البنك التجاري الدولي التنويه إلى أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك. كما يؤكد البنك أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية.
ويواصل البنك التجاري الدولي-مصر التزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.