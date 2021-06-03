بريطانيا تحذف البرتغال من القائمة الخضراء للدول المسموح بالسفر إليها

حذفت بريطانيا، البرتغال، مما يطلق عليه بالقائمة الخضراء للدول التي يمكن زيارتها بسهولة، ما وجه ضربة قوية لصناعة الطيران التي تطالب باستئناف حركة السفر في أوروبا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة.



وكانت البرتغال الوجهة الصيفية الرئيسية الوحيدة المسموح للبريطانيين بزيارتها دون الخضوع لحجر صحي فور عودتهم للبلاد.



وقالت المصادر إن المنفذ الشهير في جنوب أوروبا عاد إلى قائمة اللون الأصفر، ما يتطلب معه أن يخضع المسافرون لحجر صحي لدى وصولهم إلى بريطانيا.



ولم يتم إدراج أي دول أخرى إلى قائمة الدول التي يمكن للبريطانيين السفر إليها دون الحاجة إلى الخضوع لحجر صحي عند العودة.



واعتبارا من الثلاثاء المقبل، سيتغير تصنيف البرتغال إلى اللون الأصفر، ما يتطلب العزل الذاتي لمدة 10 أيام.



وهوت أسهم شركات الطيران بعد هذا القرار، وهو جزء من مراجعة مزمعة لمدة ثلاثة أسابيع لنظام السفر المتعلق بجائحة فيروس كورونا.