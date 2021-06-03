ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور عدم القلق بشأن امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن الوزارة ستحقق توازنًا بين عدد الأسئلة والوقت المتاح.

وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الأربعاء، إن الوقت المتاح سيكون أكبر مما تحتاجه الأسئلة، بالنسبة للطالب المتوسط، متوجهًا برسالة للطلاب: «أعدهم إن مفيش طالب هيدخل الامتحان مش هيمتحن، وننسى كلمة السيستم».

وأضاف أن حالة الخوف والترقب الشديد لامتحانات الثانوية العامة لا لزوم لها، وخاصة أن الوزارة تجريها كل عام دون مشكلات، موضحًا أن الهدف من تطوير المنظومة ليس التكنولوجيا والتابلت.

ولفت شوقي، إلى أن الهدف من تطوير نظام الثانوية العامة هو محاولة نقل الطلاب من ثقافة معينة إلى أخرى جديدة، منوهًا إلى أن «التعليم أصبح محاولة للحصول على الدرجات بدلًا من اكتساب المهارة».

وشدد على أهمية الابتعاد عن الثقافة القديمة الخاصة بالبحث عن النماذج الاسترشادية، قائلًا إن النقلة التي شهدتها الثانوية العامة تزعج الآباء والأمهات أكثر من الطلاب نفسهم.

وأكد شوقي، على أن العناصر التي ينادى بها المنتدى الاقتصادي العالمي محققة كلها في مصر، من خلال بناء التعليم الثانوي أو النظام الجديد، مختتمًا: «ما نقدمه يتعلق بالتنافسية والالتحاق بفرصة عمل داخل وخارج مصر».