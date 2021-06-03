مهرجان كان السينمائي يكشف عن برنامجه لدورته الـ74

من المقرر أن يكشف مهرجان كان السينمائي اليوم الخميس عن برنامجه لنسخته الـ74 المقررة الشهر المقبل، الذي يشوبه الغموض بسبب أزمة فيروس كورونا المستمرة.

وبعد إلغاء فعاليات المهرجان العام الماضي في ذروة جائحة كورونا، أصبح لدى المهرجان أفلام متراكمة يختار منها من أجل فعاليات هذا العام.

وهذا يشمل السباق للفوز بأبرز جوائز المهرجان، السعفة الذهبية، أحد أهم جوائز عالم السينما .

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان فعالياته بعرض فيلم "انيت" للمخرج الفرنسي ليو كاراكس، ومن بطولة ماريون كوتيلارد وادم درايفر .

كما أعلن المهرجان أن المخرج الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار سبايك لي سوف يترأس هيئة الحكام، كما ستُمنح الممثلة الأمريكية جودي فوستر جائزة السعفة التكريمية "تكريما لمسيرتها الفنية الرائعة".

وبالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة المشابهة للمتبعة في المطارات من أجل دخول موقع إقامة المهرجان، من المتوقع أن يٌطلب من المشاركين إثبات سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل حضور أي من فعاليات المهرجان.

ومن المرجح أن تعيق مخاطر فيروس كورونا فعاليات التواصل الاجتماعي والحفلات التي تقام عادة خلال مهرجان كان.

ويذكر أن عادة ما يحضر 40 ألف شخص المهرجان سنويا.

ولكن مع اقتراب إقامة المهرجان بعد أقل من ستة أسابيع، مازال لم يتضح بعد عدد الأشخاص، وخاصة النجوم ورموز قطاع السينما، الذين سيواجهون تقلبات السفر في عصر كورونا ويتوجهون إلى مدينة كان لحضور فعاليات المهرجان.

وهذا يعني أن جزءا كبيرا من المهرجان سيركز على فرنسا، حيث استمر إنتاج الأفلام بصورة كبيرة خلال الأشهر الطويلة لجائحة كورونا. ونتيجة لذلك، هناك أفلام فرنسية كثيرة تنتظر عرضها.