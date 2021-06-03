بعد أشهر من المداولات، أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته لتوزيع الملايين من لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.



وألمح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق إلى أن إعلانًا وشيكًا، ووفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الخطط، يمكن للمسؤولين الكشف عنه في أقرب وقت، محتمل أن يكون الخميس أو الجمعة.



هذا الأسبوع، سيوضح المسؤولون أي بلدان تحديدًا ستحصل على اللقاحات، وسط تحذيرات من أنه من المتوقع أن تكون هذه عملية طويلة ومعقدة، وفقًا لشخص مطلع على المداولات.



لأشهر، ناقش مساعدو الإدارة الأمريكية ومسؤولو الصحة الفيدراليون أفضل طريقة لمشاركة جرعات اللقاحات الإضافية.

تعرضت الولايات المتحدة لضغوط شديدة لمساعدة الدول الأخرى، وقدم العديد من كبار مساعدي بايدن طلبات من الحلفاء للمساعدة، بما في ذلك الرئيس نفسه.

وقالت مصادر إن جيف زينتس، الذي استغله بايدن مؤخرًا لقيادة الجهود المبذولة للتصدي للوباء على مستوى العالم، عمل بالتنسيق الوثيق مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

من المتوقع أن يضع مسؤولو الإدارة المعايير التي وافقوا عليها لتحديد الدول التي تحصل على جرعات. يبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر من جانب واحد أي البلدان تحصل على اللقاحات، أو ما إذا كانت مبادرة اللقاحات الدولية المعروفة باسم كوفاكس ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد من يحصل عليها. ويقول المسؤولون إنه يمكن أن يكون مزيجًا من الاثنين معًا.

وتركز أحد أكثر الأجزاء تعقيدًا في عملية صنع القرار على المهمة التشغيلية الهائلة التي تتطلبها مشاركة اللقاحات. وعمل وينتس وسوليفان مع العديد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارتي الدفاع والخارجية، لتنسيق ذلك، إضافة إلى النظراء الدبلوماسيين.

وهناك عاملان مهمان، هما مراقبة الجودة والبنية التحتية للصحة العامة للبلد.

في الوقت الحالي، سيتم توزيع جرعات اللقاحات التي تنتجها شركات مودرنا وفايزر وجونسون آند جونسون، وفقًا لما قاله مسؤول لشبكة CNN.

وقال بايدن في مايو إن الولايات المتحدة سترسل 60 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا إلى دول أخرى بحلول الرابع من يوليو/ تموز. ولكن في الساعة 5:30 (بالتوقيت الشرقي) من مساء يوم الأربعاء قال مسؤول آخر إن هذه الجرعات لم تحظ بمراجعة السلامة والفعالية الفيدرالية التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.