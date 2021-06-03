روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 4640 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 4640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأيضا 166 وفاة.

وكان المعهد سجل يوم الخميس الماضي 6313 إصابة بالفيروس، و269 حالة وفاة.

وأضاف المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 1ر34، مقابل 8ر36 أمس الأربعاء، و41 قبل أسبوع.

وتابع المعهد أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا ربيع العام الماضي وصل حتى الآن إلى ثلاثة ملايين و692 ألفا و468، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا، حيث لم يتم اكتشاف أعداد كثيرة من الإصابات.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ ثلاثة ملايين و518 ألفا و600 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 88 ألفا و940 شخصا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد بعد ظهر أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس لكل سبعة أيام بلغ 83ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 77ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 83 شخصا آخرين.