 ليست قذيفة عنقودية.. الآثار البيئية لمنجم ملح تمحو شارع برازيلي من على وجه الأرض - بوابة الشروق
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ليست قذيفة عنقودية.. الآثار البيئية لمنجم ملح تمحو شارع برازيلي من على وجه الأرض

أدهم السيد
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:40 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 12:40 م

خشى سكان مدينة ماسيو البرازيلية من كثير من التشققات فى الأرض من أسفلهم وأسفل بيوتهم، وظنوا أن موجة أمطار بداية عام 2018 وزلزال صغير كان السبب في تلك التشققات التى دفعت السلطات لإخلاء عشرات الآلاف من بيوتهم وتنفيذ أعمال إزالة لها، ولكن بعد عامين تبين أن منجم للملح هو من هدد استقرار أهالى حي بنيرو الذى تم إزالة ملامحه من على الخريطة.

 

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أكدت دراسة لمركز البحوث الجيولوجية الألمانى أن الأمطار بريئة من انهيارات أرضية مدينة ماسيو إذ أن أحداث الانهيار بدأت منذ عام 2004 وتزايدت معدلاتها حتي بلغت هبوط الأرض بـ27 سنتيمترا سنويا عام 2017.

 

وأضافت الدراسة بإشراف مهدى موداغ، أن تفريغ طبات الأرض أسفل المدينة بكيلومتر فى منجم للملح تسبب بعمل تجويف هبطت على إثره أرضية المدينة.

 

ورغم توقف العمل في المنجم إلا أن 6354 بناية تم إزالتها وتهجر منها 25 ألف شخص، بينما تبقى أحياء أخرى بالمدينة تحت التهديد.

 


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