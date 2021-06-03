آخر مطرب أنابيب غاز عراقي يشدو وحيدا في شوارع بغداد

يجوب الشاب العشرينى "منتصر عباس"، شوارع الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد، حاملا أنابيب الغاز على التروسيكل الخاص به، بينما يغني، ليحيي بذلك تقليدا قديما لم يبق سواه يمارسه في العراق، بعد أن كان العشرات يملأون الشارع العراقي بأعذب الأصوات، معلنين وصول الأنابيب.

يقول منتصر، الذي ورث الحرفة عن أبيه، لـ"فرانس برس"، إن كثيرين يهرعون ليفتحوا له الأبواب ويدعونه لمنازلهم حين مروره، بينما يطلب منه آخرون توصيل الأنابيب عبر الهاتف، ولكنهم أيضا -حسب قوله- يطلبون منه أن يغني قبل إعطائهم الأنابيب.

ويقول أحمد علي أحد التجار إن مطربى بيع الأنابيب قد انقرضوا وحل مكانهم أولئك الذين يحدثون ضوضاء بمكبرات الصوت المزعجة، لذلك يفضل أن يشتري من عباس ذى الصوت الحسن.

وتثير ظاهرة استخدام مسجلات الصوت العالية لبائعى الغاز سخرية مواقع التواصل العراقية، إذ يقول مختار أحد المستخدمين. لماذا يشغل هؤلاء أغانى حزينة ويتوقعون أن نشتري شيئا منهم.

ويقول كمال، الرجل الخمسينى، متذكرا أيام الماضى، إنه كان هناك الكثير من بائعى الأنابيب ذوى الأصوات الجميلة، وكان يشجعهم أن يشاركوا بمنافسات الراديو للطرب التى كانت قائمة إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين.

ويقول منتصر إنه بجانب غنائه في العمل، يحب الغناء مع أفراد أسرته أو أصدقائه، مضيفا أنه يحلم أن يكون مثل حاتم العراقى مؤلف الأغانى الشهير، إذ كان يتحدر من نفس المدينة الفقيرة التى ولد فيها منتصر.

وعن رغبته في توريث حرفته لأبنائه، يقول منتصر إنه لا يحبذ ذلك؛ لكثرة المعاناة فى تلك الحرفة وقلة العائد المادى.

وذكر أن عادة غناء بائعو الأنابيب كانت شائعة بالدول العربية، لكنها تراجعت إذ أمرت السلطات اللبنانية والسورية أن يقتصر نداء بائعي الأنابيب على صوت بوق صغير بينما أمرت السلطات في الأردن أن يعلن بائعو الأنابيب عن وصولهم بموسيقي موحدة وهي فور إليس لبيتهوفن فقط.