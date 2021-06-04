قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن قرار خفض الوزن يدل على النضوج الفكري، لأن هذا القرار يعني أن مريض السمنة بدأ يفكر بشكل صحيح في صحته.

وتابع خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «الكورس الدُبل» مهم جدًا لخفض الوزن، خاصة وأن الكثير من الناس خرج من شهر رمضان وهو يعاني من زيادة الوزن.

وأشار إلى وجود 34 كورسًا لخفض الوزن تصلح لكل حالة على حده، موضحًا أن التوت البري مهم جدًا لمريض السمنة، لأنه ينشط نظام الحرق في الجسم، ويعمل على زيادة إنتاج الأنزيم المسؤول عن تكسير الدهون.

وأوضح أن التوت البري يحتوي أيضاً على الكثير من المواد التي تمنع الأكسدة، وهذا يمنع من تصلب الشرايين إلى حد كبير، مما يمنع الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات.

ولفت إلى أن خلاصة الشاي الأخضر تزيد من سرعة حرق الدهون إلى حد كبير، وتمنع من تحول السعرات الحرارية إلى دهون صلبة.

وذكر أن معدل خفض الوزن مع تناول الكورس الدبل تتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو في الشهر، مشيرًا إلى أن الكورس يحتوي على العديد من المواد التي تساعد على خفض الوزن، مثل نبات الجرسينيا الذي يقلل الشهية، وحجم الخلية الدهنية، وتخصص من 3 لـ7 كيلو في الشهر.

واستطرد أن تناول الطعام ليلاً ينعكس بالسلب على زيادة الوزن، لأن الغدة الدرقية المسئولة عن الحرق لا تعمل ليلاً، وبالتالي تتحول السعرات الحرارية إلى دهون مع تناول الطعام ليلاً.