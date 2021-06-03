روسيا ترفض اتهامات الغرب بالتمييز ضد وكلاء الإعلام الأجنبي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ترفض الاتهامات بوجود تمييز في روسيا ضد وكلاء وسائل الإعلام الأجنبية.

وقالت زخاروفا - في تصريحات خلال اجتماع مع وكلاء وسائل الإعلام في روسيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - "سنبذل قصارى جهدنا لدحض هذه المعلومات حين يقولون إن وسائل الإعلام الأجنبية في بلادنا لا تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها وسائل الإعلام الأخرى. هذا ليس صحيحا .. نواصل العمل مع الجميع".

وكانت روسيا قد حددت وضع الوكيل الأجنبي لوسائل الإعلام التي تتلقى مساعدة مالية من دول أو منظمات أجنبية في روسيا في عام 2017.

وجاءت التعديلات التي أدخلت مؤخرا على وضع وكلاء وسائل الإعلام الأجنبية، ردا قسريا على المضايقات التي تمارس على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص اعتبار شركاء "أرتي أمريكا" وشركاء "سبوتنيك" بمثابة عملاء أجانب.