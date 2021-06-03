بلجيكا تتعادل مع اليونان استعدادا لـ يورو 2020

تعادل منتخب بلجيكا مع نظيره اليوناني 1 / 1 في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس في إطار استعداداته للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وعلى ملعب (الملك بودوان) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بادر المنتخب البلجيكي بالتسجيل عبر لاعبه ثورجان هازارد في الدقيقة 20، غير أن جيورجوس تسافيلاس أدرك التعادل لمنتخب اليونان في الدقيقة 66.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة الثانية بالمسابقة القارية برفقة منتخبات روسيا وفنلندا والدنمارك،و يبدأ مشواره في (يورو 2020) بمواجهة منتخب روسيا في 12 يونيو الحالي، قبل أن يلتقي مع نظيره الدنماركي بعدها بخمسة أيام، ثم يختتم لقاءاته أمام المنتخب الفنلندي في 21 من نفس الشهر.

من جانبه، يستعد منتخب اليونان لاستئناف مسيرته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بقطر عام 2022، حيث يلعب في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات إسبانيا والسويد وجورجيا وكوسوفو.