رئيس وفد إيران للمفاوضات النووية: الجولة القادمة قد تكون الأخيرة

صرح مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا عباس عراقجي، بأن الجولة القادمة للمفاوضات النووية التي تستضيفها فيينا "قد تكون الأخيرة".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الخميس عنه القول في ختام الجولة الخامسة للمفاوضات الليلة الماضية: "اليوم، وبعد نحو عشرة أيام عمل مكثفة، وصلنا إلى نقطة شعرت فيها جميع الوفود أن عليها العودة مرة أخرى إلى عواصمها من أجل إجراء المزيد من المشاورات".

وأضاف أن "الكثير من الوفود كانت تأمل أن تكون هذه الجولة (التي اختتمت أمس) من المفاوضات هي الجولة الأخيرة.. ولكن هناك مسافة تفصلنا، إلا أننا لسنا بعيدين".

وقال إنه لم يتم تعيين موعد محدد للجولة القادمة للمفاوضات، ولكن تم اتخاذ قرار بصورة عامة بإتاحة فرصة نحو أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات ومن ثم استئناف المفاوضات.