قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري والبيئة بالبحر الأحمر، إن القوات البحرية هي التي شاركت في إنقاذ سفينة الخدمات البترولية «inspecta7» التابعة للهيئة العامة للبترول، من أمام الميناء البحري برأس غارب، حيث كانت في طريقها إلى منطقة أبو زنيمة أحد مواقع البترول قبالة سواحل جنوب سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن ارتطام السفينة تسبب في تسرب مياه بداخلها بغزارة، موضحًا أن ربان السفينة رفض مغادرتها لحين الاطمئنان على الطاقم.

وأشاد بالموقف البطولي لقبطان السفينة والمهندس اللذان توفيا بعد إنقاذهما الطاقم، مضيفًا أنه جاري البحث عن جثمان المهندس والذي يتوقع أن يكون في غرفة المكاينات بالسفينة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا بغرق سفينة خدمات بترولية على متنها طاقم المركب، حيث لقي القبطان مصرعه بعدما رفض مغادرة السفينة أثناء تعرضها للغرق حتي يتم إنقاذ الطاقم وعددهم 11 شخصًا، فيما فقد مهندس من بين أفراد الطاقم ويدعى عادل نصار.



