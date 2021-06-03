إندونيسيا تسجل 5246 إصابة جديدة و185 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا 5 آلاف و246 حالة إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و831 ألفا و773 حالة.

وأفادت الفرقة، حسبما ذكر راديو "صوت إندونيسيا" اليوم الخميس، بأنه تم تسجيل 185 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 50 ألفا و908 حالات، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونا و680 ألفا و501 شخص، وذلك بعدما تعافى 6022 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت الفرقة إلى أنه يوجد 100 ألف و364 حالة نشطة في البلاد.