أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 4.82 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 696 ألفا و213، والوفيات إلى 10 آلاف و826 حالة.

وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و14 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.