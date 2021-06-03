مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء حادث تصادم بالبحيرة

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين بكسور وجروح متعددة بالجسم، إثر تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي القاهرة_ الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل اتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي القاهرة ـ الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون ووجود متوفين ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون وفاة كل من" وائل محمد توفيق مرسى" 19 سنة مقيم المنيا و"حسام صابر عبد الحكم" مقيم المنيا و"مصطفى عبد الجابر طه " 19 سنة مقيم المنيا.

تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى وادى النطرون، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.