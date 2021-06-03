حملات للقضاء على الحشرات الطائرة بقرى دسوق ومصيف بلطيم

شهدت مدينتا دسوق ومصيف بلطيم، حملات الرش والتطهير ومكافحة الحشرات الطائرة، ليلا، وبعدد من قرى مركز دسوق.

وأشرفت عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على حملة مكافحة الحشرات الطائرة، بأحياء مدينة دسوق ، وعدد من القرى منها، قرى العجوزين والشون وابطو ، بالتعاون مع وحدة الملاريا بدسوق.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، الحملات اليومية لمقاومة البعوض بالفترة الصباحية والفترة المسائية، وانتشار أجهزة الضباب المحمولة على السيارات ليلا، بشوارع المدينة بداية من منطقة الفنار غربا ومنطقة النرجس ومنطقة الزهراء ومنطقة السلام ومنطقة الأمل ومنطقة الفيروز شرقا، مؤكدًا تكثيف حملات الرش اليومية، للقضاء على البعوض واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثره.