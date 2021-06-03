 المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليو المقبل - بوابة الشروق
الخميس 3 يونيو 2021 5:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليو المقبل

المغرب
المغرب
أ ش أ
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 5:49 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 5:49 م
أعلنت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًا إلى 10 يوليو المقبل لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أنه جرت المصادقة على مشروع قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بكافة أنحاء المملكة واستمرارها 4 أسابيع إضافية.

وأشارت إلى أن مواد القرار منحت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة على الصعيد الداخلي بما يتلاءم مع الوضع الوبائي، فضلًا عن تخويل المسؤولين المحليين بكافة المناطق والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام خاصة الصحة العامة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك