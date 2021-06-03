المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليو المقبل

أعلنت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًا إلى 10 يوليو المقبل لمكافحة فيروس كورونا.



وأوضحت الحكومة، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، أنه جرت المصادقة على مشروع قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بكافة أنحاء المملكة واستمرارها 4 أسابيع إضافية.



وأشارت إلى أن مواد القرار منحت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة على الصعيد الداخلي بما يتلاءم مع الوضع الوبائي، فضلًا عن تخويل المسؤولين المحليين بكافة المناطق والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام خاصة الصحة العامة.